Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanya Kasımpaşa’ya diş geçiremedi: 1-2
Giriş Tarihi: 5.2.2024

Alanya Kasımpaşa’ya diş geçiremedi: 1-2

Alanya Kasımpaşa’ya diş geçiremedi: 1-2
Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa, geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u da 2-1 mağlup etti. Lacivertbeyazlılar, rakibinin 3 maçlık yenilmezlik serisini (1G-2B) bitirdi. Kasımpaşa 28. dakikada Jackson Porozo'nun kendi kalesine golüyle geriye düştü: 0-1. 36'da Gökhan Gül ile skora denge geldi: 1-1. 59'da Mamadou Fall 3 puanı söktü aldı. 35 puana yükselen ve ilk 5'i zorlayan Kasımpaşa, gelecek hafta Adana Demir'e konuk olacak. 27 puanda kalan Alanyaspor ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya Kasımpaşa’ya diş geçiremedi: 1-2
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA