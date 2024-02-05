Alanya Kasımpaşa’ya diş geçiremedi: 1-2

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa, geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u da 2-1 mağlup etti. Lacivertbeyazlılar, rakibinin 3 maçlık yenilmezlik serisini (1G-2B) bitirdi. Kasımpaşa 28. dakikada Jackson Porozo'nun kendi kalesine golüyle geriye düştü: 0-1. 36'da Gökhan Gül ile skora denge geldi: 1-1. 59'da Mamadou Fall 3 puanı söktü aldı. 35 puana yükselen ve ilk 5'i zorlayan Kasımpaşa, gelecek hafta Adana Demir'e konuk olacak. 27 puanda kalan Alanyaspor ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.