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Giriş Tarihi: 5.2.2024 09:58

Kocaelispor evinde tek golle kazandı

AA
Kocaelispor evinde tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi

Kocaelispor 1 - 0 Adanaspor

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şeniz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Atilla Turan, Vukovic (Dk 84 Fofana), Sheidaev (Dk. 73 Cem Ekinci), Candeias, Amaral (Dk.66 Yusuf Cihat Çelik), Beridze (Dk. 66 Barış Alıcı), Tanque (Dk.84 Kouakou)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Dk.73 Lukaku), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk.73 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Yepie (Dk.43 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk.64 Burhan Tuzun), Oberlin (Dk. 64 Ayuk), Fernandes

Goller: Dk. 60 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk.18 Vukovic, Dk.69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci (Kocaelispor), Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)

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Kocaelispor evinde tek golle kazandı
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