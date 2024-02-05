Kocaelispor evinde tek golle kazandı

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Atilla Turan, Vukovic (Dk 84 Fofana), Sheidaev (Dk. 73 Cem Ekinci), Candeias, Amaral (Dk.66 Yusuf Cihat Çelik), Beridze (Dk. 66 Barış Alıcı), Tanque (Dk.84 Kouakou)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Dk.73 Lukaku), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk.73 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Yepie (Dk.43 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk.64 Burhan Tuzun), Oberlin (Dk. 64 Ayuk), Fernandes
Goller: Dk. 60 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk.18 Vukovic, Dk.69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci (Kocaelispor), Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)