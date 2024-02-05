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Giriş Tarihi: 5.2.2024 09:15

Ne Gençler ne Çorum güldü

AA
Ne Gençler ne Çorum güldü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Gençlerbirliği 0 - 0 Ahlatcı Çorum FK

Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Nzaba, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Jimmy Durmaz (Dk. 82 Musa Çağıran), Amilton, Aosman (Dk. 7 Rahman Buğra Çağıran), Kayode (Dk. 82 Akabueze), Mustapha Yatabare
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa (Dk. 90+1 Adem Doğan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Eren Aydın), Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 88 Ozan Sol), Ahmet Sağat (Dk. 77 Hakan Barış)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+4 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

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Ne Gençler ne Çorum güldü
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