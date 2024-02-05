Pendikspor’un ateşi Demir’i de eritti: 2-1

Beşiktaş'ı 4-0'la geçen Pendik, sonrasında yenilgiyi unuttu. Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden, Alanya ile 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, en son 24 Aralık 2023'te Antalya'yı 2-1 devirip sonrasında 3 puan göremeyen (3B- 2M) Adana Demirspor'u 2-1'le geçti. Thiam'ın asisleriyle 11'de Diaby, 22'de Umut Nayir ağları buldu. 72'de Halil Akbunar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan Adana Demir, 90+10'da Nani ile skoru ilan etti: 2-1. Adana'da 67'de Alioui'nin yerine giren 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde bir maçta forma giyen 2008 ve sonrası doğumlu ilk oyuncu oldu.