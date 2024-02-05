Semih fırtınası!

Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'a attığı gollerle toplamda 7 kez ağları sarsarken takımının da ligde en skorer oyuncusu unvanına erişti. Siyah-beyazlı takım, 18 yaşındaki yeteneğinin fileleri sarstığı 6 maçta 5 galibiyet elde etti ve sadece 1 yenilgi aldı. Genç forvet, oynadığı son 8 maçta 13 golün de yüzde 54'ünü kaydetti. Ayrıca, Tyler Boyd'dan (Eylül 2020) bu yana siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a ceza sahası dışından gol atan ilk isim; İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) sonra da Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol birden kaydeden ilk Türk oyuncu oldu.Semih Kılıçsoy, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Genç yeteneğe, sadece Beşiktaşlılar değil, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de övgü yağdırdı. İşte Semih'le ilgili yorumların bazıları: "Zeki, çevik, ahlaklı, yetenekli, güçlü ve Beşiktaşlı. Beşiktaş'ın öz evladı Semih Kılıçsoy.", "Semih'in mesajı: Bu ülkenin en iyi Türk golcüsü benim.", "Bataklıkta açan çiçek gibi.", "Rabbim sakatlıklardan korusun." "Agüero futbolu erken bırakmak zorunda kaldı diye üzülürken birkaç sene sonra bize Semih'i gönderdiler."Semih Kılıçsoy, kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: "Çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Ben de 2 gol atarak yardımcı oldum takımıma, bunun için mutluyum. Hocam bana nerede görev verirse orada oynamaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak."Maçın ardından Semih Kılıçsoy'a büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar, Başta Semih olmak üzere tüm takımı tribünlere çağırdı. Genç forvet, siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirirken büyük coşku yaşandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor karşısında organize ve iyi oynadıklarını belirterek, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Portekizli hoca, "Son üç maça göre daha az pozisyona girdik ama gol atmayı başardık. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları elimizle rakibe verdik. Beraber çalıştık ve bunun karşılığını aldık. Adil bir sonuçtu, ancak daha az hata yapmaya özen göstermeliyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz" dedi.Beşiktaş'ı 4-3-3 dizilişi ile sahaya süren Fernando Santos, Trabzonspor karşısında 4-2-3-1'e döndü. Milot Rashica, 10 numara pozisyonda oynarken Cenk Tosun'u ileri uçta değil, sol kanatta görevlendirdi. Forvet olarak sahaya çıkan Semih Kılıçsoy da gollerini atarak takımına galibiyeti getirdi.Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımının kötü gidişini durduramıyor. 27 yaşındaki file bekçisi, kaybedilen 4 maçta kalesinde toplam 11 gol gördü.