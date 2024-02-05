Semih’i elimizde tutamayız!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuların bu iştahlı oyunu devam ettireceklerini umduğunu söyleyen Uçar, gecenin yıldızı Semih Kılıçsoy için de şu ifadeleri kullandı: "Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı. Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var."Ligde 20 maçta forma giyerse sözleşmesi uzayacak olan ve 17. karşılaşmasına çıkan Ghezzal'ın opsiyonuyla ilgili bir soruya da Feyyaz Uçar, "Bu, hocanın tasarrufudur. Önümüzdeki sezon kadrosunda görmek isterse oynatır" diye cevap verdi.Stoper olmasına rağmen Hatay ve Sivas maçlarındaki gibi yine ön liberoda oynayan Daniel Amartay, performansıyla takdir topladı. Mücadelenin tamamında sahada kalan 29 yaşındaki Ganalı futbolcu, 50 kez topla buluştu. 7 ikili mücadeleye girip 4'ünü kazanan Amartey, 38 pasında da yüzde 90 isabet sağladı. Ayrıca 4 de top uzaklaştırdı ve 2 pas arası yaptı.Bu sezon sakatlıklardan yana çok çeken, zaman zaman kadro kurmakta dahi zorlanan Beşiktaş'ta dün bir şok daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Jonas Svensson, baldırından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Norveçli sağ bek, 67. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı. 30 yaşındaki oyuncunun durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Bu arada Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.