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Giriş Tarihi: 5.2.2024 08:07 Son Güncelleme: 5.2.2024 08:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Cengiz Ünder kendini aştı

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Cengiz Ünder kendini aştı

"Pozisyonları sürekli değerlendiriyorum" diyen Cengiz Ünder'i rakamlar da haklı çıkardı. Milli futbolcu, atakları gole çevirme oranında (%30) bu sezon Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu olurken, kariyerinin zirvesini gördü. 2021-22’de altın çağını yaşadığı Marsilya’daki performansını 24. hafta itibarıyla geride bıraktı.

Cengiz Ünder, sezon başında 15 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle kendisini eleştirenleri son dönemdeki performansıyla utandırıyor. Sakatlığı yüzünden bir süre oynayamayan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ kanadı, son iki maçta attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli galibiyetlere imza attı. Ankaragücü'nü (2-1) tek başına yıkarken, Antalyaspor (2-0) karşısında kilidi açan isim oldu.

1 GOLLE 'SÜPER' OLACAK
Fenerbahçe'nin en formda ismi olan milli sağ kanat, bu sezon pozisyonu gole çevirme oranında kendini aşarken yükselişiyle sarı-lacivertlilerin 1 numarasına adını yazdırdı. 16 lig maçında rakip kalelere 27 şut çeken başarılı futbolcu, 8'inde ağları bulup %30'luk değerle takımının en iyisi oldu.

Kariyerinin de en iyi seviyesine ulaştı. 2021- 22'de altın çağını yaşadığı (10 gol-2 asist) Fransız ekibi Marsilya'daki yüzde 17'lik karnesini de geride bıraktı. Türkiye'nin en üst lig seviyesinde iki takımla (Başakşehir-F.Bahçe) fileleri 15 kez sarsan Cengiz, 1 gol daha atarsa Fransa Ligue 1'i geçecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Cengiz Ünder kendini aştı
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