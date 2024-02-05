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Giriş Tarihi: 5.2.2024 08:06 Son Güncelleme: 5.2.2024 08:30

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera ile 1 yıl daha devam

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera ile 1 yıl daha devam

Galatasaray yönetimi, kaptan Fernando Muslera için kararını verdi. 13 sezondur kaleyi koruyan Uruguaylı file bekçisine yeni sezon için sözleşme önerilecek.

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, bu sezon 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatırken G.Saray da 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi durumunda. Sezon sonunda G.Saray ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi formunun zirvesinde olmasına rağmen yeni kontrat teklifi almadı.

Yönetim ise ara transferin bitiminin ardından 37 yaşındaki kaleci ile masaya oturma hedefinde. Kulüp tarihine geçen ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Muslera'ya yönetimin 1 sezon daha sözleşme önermesi beklenirken sonrasında ise dünyaca ünlü yıldızların olacağı jübile ile vedası yapılacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ABDÜLKERİM SAHADA
Bu arada Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti. Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.

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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera ile 1 yıl daha devam
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