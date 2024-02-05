SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera ile 1 yıl daha devam

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, bu sezon 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatırken G.Saray da 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi durumunda. Sezon sonunda G.Saray ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi formunun zirvesinde olmasına rağmen yeni kontrat teklifi almadı.

Yönetim ise ara transferin bitiminin ardından 37 yaşındaki kaleci ile masaya oturma hedefinde. Kulüp tarihine geçen ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Muslera'ya yönetimin 1 sezon daha sözleşme önermesi beklenirken sonrasında ise dünyaca ünlü yıldızların olacağı jübile ile vedası yapılacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ABDÜLKERİM SAHADA

Bu arada Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti. Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.