Son dakika haberi: Galatasaray flaş sakatlığı duyurdu!

Galatasaray Kulübü, Afrika Kupası'nda Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'in sağlık durumu hakkında ise şu açıklamada bulundu:

"Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."