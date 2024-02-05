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Giriş Tarihi: 5.2.2024 09:53

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

YARIN

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın başlayacak
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