Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor20.45 Galatasaray - Bandırmaspor14.30 Sivasspor - Konyaspor17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor20.45 Antalyaspor - Beşiktaş