Türkiye’de oynayan her yerde oynar!

30 milyon Euro'luk tarihi bonservis bedeli ile Türkiye rekoru kıran Sacha Boey, yeni takımı Bayern Münih ile de ilk maçına Mönchengladbach karşısında çıktı. 62. dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki oyuncu Telefoot'a açıklamalarda bulundu. "Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor" diyerek yeni takımını öven Fransız sağ bek şöyle devam etti: "Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım.Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak.""Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."