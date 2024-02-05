Yüksek uçuyor

Kanarya sahada fırtına gibi eserken, teknik direktörü de soyadının hakkını verip, 'Kartallar yüksek uçar' dedirtiyor… Sezona tüm kulvarlarda 19'da 19 yaparak başlayan İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, arada yaşadığı kayıpların ardından 13 maçlık yeni bir seriye imza attı. Süper Lig'de 24 hafta sonunda 63 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Kartal'ın öğrencileri; 20 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 45 golle de ligin en çok sayı üreten takımı oldu. 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör... Sarı-lacivertli kulübün efsane hocaları Ignar Molnar ve Todor Veselinovic'i geride bıraktı. Molnar; 1959'da 16 maçta 13 galibiyetle, Veselinovic de 1988-89 sezonunda 36 müsabakada 29 kez kazanarak yüzde 81'lik galibiyet oranı tutturmuştu.Kadrosunda Dzeko, Tadic, Bonucci, Fred gibi hem yaş hem de kariyer olarak dünya çapında isimler olan, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Batshuayi, Djiku gibi Avrupa'da forma giyen isimleri barındıran İsmail Kartal kadro dengesi ile alkış alıyor. Kimseyi küstürmeden en yüksek verime ulaşıyor.