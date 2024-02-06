Beşiktaş, antrenmanda özel misafirlerini ağırladı

Beşiktaş A Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin 1. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.



Siyah-Beyazlıların antrenmanını izleyen misafirler daha sonra teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.