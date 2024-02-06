Göztepe, Turgay Gemicibaşı’nı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'de 42 puanla 2. sırada bulunan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu Heliton'u transfer eden sarı-kırmızılılar, bir takviye daha gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1996 doğumlu orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt forması giyen Turgay'ın, Avusturya Bundesliga kariyerinde SK Austria Klagenfurt ile 42, Avusturya 2. Liga kariyerinde FC Blau-Weiss Linz ile 53 ve Süper Lig kariyerinde ise Kasımpaşa ile 6 maçı bulunuyor. Turgay Gemicibaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.