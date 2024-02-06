Mesut Özil futbola geri dönüyor!

Arsenal kariyerini sonlandırarak Fenerbahçe'ye gelen fakat burada umduğunu bulamayan Mesut Özil, Başakşehir'e transfer olmuş ve 35 yaşında futbolu burada bırakmıştı. Mesut Özil için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Yaz aylarında İngiltere'de 35 yaş üstü futbolculardan kurulu bir Dünya Kupası organizasyonu yapılacağı ve Mesut Özil'in de bu turnuvada yer alacağı iddia edildi.