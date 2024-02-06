Son dakika: Galatasaray, sahasında Bandırmaspor’u ağırlıyor! Türkiye Kupası’nda ilk 11’ler belli oldu

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Barış Alper, Sanchez, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius
Bandırmaspor:
VİNİCİUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesiyle birlikte ilk kez sahaya çıkıyor.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.