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Giriş Tarihi: 6.2.2024 19:11 Son Güncelleme: 6.2.2024 19:49

Son dakika: Galatasaray, sahasında Bandırmaspor'u ağırlıyor! Türkiye Kupası'nda ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Galatasaray, sahasında Bandırmaspor’u ağırlıyor! Türkiye Kupası’nda ilk 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray ile Trendyol 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı haberinin tüm detayları...

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Sanchez, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius

Bandırmaspor:

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

VİNİCİUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesiyle birlikte ilk kez sahaya çıkıyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

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Son dakika: Galatasaray, sahasında Bandırmaspor'u ağırlıyor! Türkiye Kupası'nda ilk 11'ler belli oldu
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