Ankaragücü’nden çok farklı tarife

mre Belözoğlu'nun takımı MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarılacivertlilere farklı galibiyeti getiren gollerikaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Oğuzhan Aynaoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 5 gol birden attı. Başkent kulübü daha önce Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1) ve Rizespor'u (3-1) elemişti.MKE Ankaragücü Kulübü, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilk yıl dönümünde, arama kurtarma çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları unutmadı. Müsabakaya sarı-lacivertli futbolcular, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, 112, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AKUT, Kızılay ve İtfaiye'nin montlarıyla çıktı.