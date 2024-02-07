Ankaragücü’nden çok farklı tarife

E
mre Belözoğlu'nun takımı MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarılacivertlilere farklı galibiyeti getiren golleri Tolga Ciğerci (pen.), Pedro Moreira, Uros Radakovic, Federico Macheda ve Sirazhiddin Astanakulov
kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Oğuzhan Aynaoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 5 gol birden attı. Başkent kulübü daha önce Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1) ve Rizespor'u (3-1) elemişti.
YARDIMA KOŞANLARA VEFA
MKE Ankaragücü Kulübü, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilk yıl dönümünde, arama kurtarma çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları unutmadı. Müsabakaya sarı-lacivertli futbolcular, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, 112, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AKUT, Kızılay ve İtfaiye'nin montlarıyla çıktı.