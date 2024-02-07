BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Renato Sanches bitti bitiyor

Ara transferde öncelikleri arasına orta sahaya takviyeyi de alan Beşiktaş, Roma'da kiralık oynayan Renato Sanches'i bitirmeye çok yakın. Transfer haberlerindeki nokta atışı isabetleriyle tanınan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre; PSG ile el sıkışan Siyah-Beyazlılar, Portekizli yıldızı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı olan futbolcunun ikna turunda kilit bir rol oynuyor. Renato Sanches'in ikna edilmesi halinde transferin resmiyete dökülmesi de an meselesi...

YARIM SEZON KİRALANACAK

Öte yandan transfere ilişkin haberler yalnızca Çizme basınından gelmedi. Portekizli gazeteci Pedro Almeida, uzun süredir Sanches'i kadrosuna katmak için çaba harcayan Beşiktaş'ın görüşmeleri nihayete erdirmeye son derece yakın olduğunu yazdı. Haberin detayında, 26 yaşındaki yıldız orta sahanın, yarım sezon geçerli olmak üzere Siyah-Beyazlılar'a geçici transferinin oldukça yakın bir ihtimal olduğu belirtildi. Ayrıca Avrupa'da transfer döneminin 31 Ocak'ta sona ermesi sebebiyle Portekizli futbolcunun başka alternatifi kalmadığı da vurgulandı.

ROMA'DA FORMAYA HASRET

Fransız devi PSG'nin sezon başında İtalyan ekibi İtalyan ekibi Roma'ya kiraladığı Renato Sanches, burada adeta formayı unuttu. Portekizli iki yönlü orta saha, Çizme takımı adına Serie A'da 5; UEFA Avrupa Ligi'nde 4 olmak üzere 9 maça çıktı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda yalnızca 227 dakika sahada kaldı ve 1 gol atarken 2 de sarı kart gördü. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro güncel piyasa değeri olan Renato Sanches'in, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain ile sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.

