Galatasaray Kulübü, acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu

Hem kurulan ekipte yer alacak hem de AKUT Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde yetiştirilecek eğitmen adaylarına beratları düzenlenen törenle verildi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren AKUT Vakfı İkinci Başkanı ve kulüp üyesi Saydun Gökşin, "İlk aşamada 3 bin kişiye ilk müdahale eğitimi vereceğiz. Bununla 3 bin kişilik bir afet ordumuz olacak. Bugün bir şeye karar verip, yarın unutan bir ekip değiliz. Galatasaray, afetlere müdahale gücünü oluşturmak için ilk adımı attı. Bundan dolayı başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

ÖZBEK: "BÖLGE İNSANININ BEKLENTİSİ, BİZLERİN SÜREKLİ BÖLGEDE, ONLARLA İRTİBATTA OLMASI"

Dursun Özbek, deprem bölgesindeki vatandaşların kendileriyle sürekli irtibatta olmalarını beklediğini söyledi.

Geçen 1 yılda sürekli deprem bölgesine gittiklerini belirten Başkan Özbek, "İlk andan itibaren acil yardım çalışması, geçici ve kalıcı konutlar yapıldı. Bana göre büyük afete uğramış bölge insanının beklentisi, bizlerin sürekli bölgede, onlarla irtibatta olması. Yaptığımız ziyaretlerde kullanılan ifadeler, bu dokunuşların çok önemli olduğu hissini uyandırdı." diye konuştu.

Kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attıklarını dile getiren Özbek, "Bölgeden elimizi çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda felaketler, erdemleri sergileme zamanıdır. Biz de ülkemizin en organize sivil toplum kuruluşu olduğumuzun bilinci içinde gücümüzü ve kaynaklarımızı harekete geçirdik. Yalnızca bu felaketin yaralarını sarmak için değil gelecekle ilgili de kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attık. 15 Şubat 2023'te bu salonda deprem gündemiyle toplandığımızda acil durum müdahale ekibi kurma sözü vermiştik. Şu anda bu teşkilatlanmaya ilişkin ilk ve en önemli aşama tamamlandı. Beratlarını alan arkadaşlarımız, kulübümüzün ilk acil durum müdahale ekibi hem de ülkemizin dört bir yanında yetiştirilecek ilk müdahale ekiplerimizin eğitmenleridir. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

YAZGAN: "GALATASARAY, BİR SPOR KULÜBÜNDEN ÇOK DAHA FAZLASI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, geride kalan 1 yılda deprem bölgesinde yaptıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, aile ve yakınlarına sabır, hala tedavisi devam eden vatandaşlara şifa dileyen Yazgan, bölgeye desteklerinin hiç bitmeyeceğini dile getirdi.

Dünyanın çoklu kriz ortamından geçtiğini aktaran Yazgan, "Bu süreçte güçlü ve organize sivil toplumun rolü artık daha da kritik hale geldi. Galatasaray, tarihi boyunca bu tür zorlu süreçlerde kendine yakışanı yapan, aklını, yüreğini ve tüm enerjisini ülkesi için harcamaya hazır insanların camiası olarak bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Son 1 yıldır ana faaliyetimiz olan spordaki odağımızı kaybetmeden yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetlerimizle insan gücümüzü ortaya koyduk." şeklinde görüş belirtti.