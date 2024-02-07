Marius Sumudica, mağlubiyeti değerlendirdi

Sumucida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını düşündüğünü ve üzgün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İyi oynadığımız zamanlar vardı. Oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar da oldu. 4 net pozisyona girdik. Büyük takıma karşı oynuyorsanız ve pozisyonları gole çeviremiyorsanız, işiniz daha zorlaşıyor. Aptalca bir penaltı yaptık, rakibe hediye ettik. Kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Çok pozisyona girdik ama gole çevirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda rakibe pek pozisyon vermedik. İkinci yarı açıldıktan sonra rakip daha fazla alan bulduğu için daha fazla pozisyona girdi."