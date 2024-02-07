Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Fenerbahçe’nin kupada rakibi Gaziantep FK...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin yarınki maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.