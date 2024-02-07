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Giriş Tarihi: 7.2.2024 19:50 Son Güncelleme: 7.2.2024 19:52

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Fenerbahçe'nin kupada rakibi Gaziantep FK...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Fenerbahçe’nin kupada rakibi Gaziantep FK...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Karşılaşma, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Kupada tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin yarınki maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Fenerbahçe'nin kupada rakibi Gaziantep FK...
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