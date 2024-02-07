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Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:37

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının programı açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 23. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:
20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının programı açıklandı
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