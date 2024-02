Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu! İşte Uluslar Ligi’ndeki rakiplerimiz...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda yer alıyor. Millilerin rakipleri ise belli oldu. Kura Fransa'nın başkenti Paris'te saat 20.00'de çekilmeye başladı.

Ay-yıldızlılar kuraya 4. torbadan katılıyor. Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren 8 takım eşleşmeler sonucu 2025'teki final organizasyonuna katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4.sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Grup maçları 5 Eylül'de başlayacak. Final 8 Haziran 2025'te oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

B Ligi

Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda, Yunanistan

Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, TÜRKİYE

C Ligi

Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.

Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı

Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.

Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni

Grup 2: Moldova, Malta, Andorra

İŞTE TORBALAR...

1. TORBA: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. TORBA: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. TORBA: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan