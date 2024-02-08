Fernando Santos'tan önemli sözler! "2 gol bulup maçı çevirdik"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, sahada iki farklı hikaye olduğunu belirterek, idmanlarda yaptıkları hiçbir şeyi yapamadıklarını ve sadece formalarının olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un ise sahada agresif bir yapıda olduğunu dile getiren Santos, "Oyunu iyi yönlendirdi. Rakibi çok fazla fırsat verdik. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor fazlasıyla maçı hak etti, rakip çok iyi oynadı. Biz ise kötü oynadık" diye konuştu.