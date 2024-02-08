TFF Başkanı Büyükekşi’den FIFA Başkanı Infantino’ya Ziyaret

Paris'teki FIFA Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra FIFA Avrupa Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da yer aldı.

Görüşmede futbola katkı sağlayabilecek projeler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek FIFA organizasyonları, FIFA for Schools Projesi ve mevcut fırsatlar dahilinde ortaya konabilecek yeni çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya A Millî Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun tüm millî oyuncular tarafından imzalanmış formasıyla beraber FIFA Başkanı Infantino'nun adının yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino ile son derece verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ile uyumlu bir iş birliği içinde çalışıyor. Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası organizasyonları değerlendirdiğimiz görüşmemizde Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık." dedi.

