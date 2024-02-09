TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Eric Junior Bocat transferi iptal

Transferin son gününe girilirken Trabzonspor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eric Junior Bocat ve St. Triuden ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuya ve temsilcisine son 24 saatte geri dönüş yapmadı. Uçak bileti bekleyen Bocat, bordo mavili ekipten geri dönüş gelmeyince takımıyla birlikte son antrenmana çıkma kararı aldı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Bu durumla ilgili oyuncunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Chris Jeudy yaptığı açıklamada, "Eric Bocat bütün gece Trabzonspor'dan haber bekledi. Geri dönüş olmayınca büyük hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı. Truiden ile 50 maça çıkan Bocat, 1 gol ve 6 asist yaptı. (Sports Digitale)

