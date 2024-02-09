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Giriş Tarihi: 9.2.2024 11:23 Son Güncelleme: 9.2.2024 11:30

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Trendyol 1. Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

Bugün:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş

Yarın:
13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar

11 Şubat Pazar:
13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı
16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

12 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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