Trendyol 1. Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş
Yarın:
13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar
11 Şubat Pazar:
13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı
16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu