Çağdaş Atan: "Planladığımız yerden golü yedik"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bence çok iyi planladığımız, ilk gole kadar pozisyon vermediğimiz, iyi giden maçta maalesef çok kolay bir gol yedik. 25 dakika planımız harika işledi. Maalesef planladığımız yerden golü yedik. Stoperimizin zamanlama hatası oldu. Barış gücüyle üstünlük sağladı ve gol attı. Hemen üstüne bir gol daha yememiz bizi bozdu. İkinci devre oyuncularım iyi reaksiyon verdi. Burada Bayern Münih, Manchester United veya Fenerbahçe fark etmiyor, Galatasaray rakiplerine baskıya gidiyor. İkinci yarı biraz keskin hücumlar yapabilseydik, bir golün maçı değiştirebileceğini düşünüyorduk. Golümüz ofsaytla iptal oldu. Bir gole ihtiyacımız var. Oyuncularımızın planla sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum. Gelişimimizi çok iyi gördüm, ikinci maçlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı daha zorlayıcı oyunlar oynadık. Bizim amacımız her maça çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp puan ve puanlar almak. Avrupa hedefimize çok yaklaştık. Yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"TORREİRA BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya çıkarken saha kenarında ne konuştuklarının sorulması üzerine Atan, "Tebrik etmek istedim. O an içinden geldi. Çok beğendiğim bir oyuncu. İkinci topları temizledi. Onu çok beğendiğim için tebrik etmek istedim. Bugün de görevini gayet iyi yerine getirdi" diye cevap verdi.



"BAŞAKŞEHİR'İ ALDIĞIMIZDAN YERDEN AVRUPA'YA TAŞIYABİLİRSEK FARKLI BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının hatırlatılması üzerine turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Onların mücadelesi onları ilgilendiriyor. Ukalalık yapmak istemiyorum. Tabii maçları izliyoruz, takip ediyoruz. Kendi işimize odaklamış durumdayız. Başakşehir'i bir adım daha öteye taşıyıp, Başakşehir'i aldığımızdan yerden Avrupa'ya taşıyabilirsek bizim için farklı bir hikaye yazılacağını düşünüyoruz. İki takım da çok güçlüler. Onlara başarılar diliyorum" dedi.



"TÜRKİYE KUPASI'NIN FORMATINI DEĞİŞTİREBİLİRLER"

Türkiye Kupası'nın formatının değişmesi gerektiğini ifade eden Çağdaş Atan, "Biz maçımızı çarşamba günü oynadık. 72 saat dolmadan, 120 dakikalık zorlu maçının ardından tekrar maç oynadık. Bugün özellikle iki stoperim 120 dakikanın sonunda maça çıktı. Bunlar ufak detaylar ama teknik adamların fikrinin alınmadığı dönemde ben fikrimi söylemek istiyorum. Formatı değiştirebilirler. Fransa'da öyle bildiğim kadarıyla, 90 dakika sonunda penaltı sonuçlarıyla maçın sonucu belirleniyor. Bugün 4 oyuncumuz fresh olsa belki çok daha iyi performans sergileyeceğiz. Bu bir mazeret değil. Oyuncularım hata yapmadılar mı? yaptılar, bunun yorgunlukla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ligde en azından ilk 5'e girmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.