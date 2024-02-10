Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada yer alıyor.Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 15 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 32 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 12 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 9 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 36 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.Ligde üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 13 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile de berabere kaldı.Süper Lig'de 24 hafta itibarıyla 63 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 22 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 63 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 4. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nü, Tekke ise Kayseri Erciyesspor, Manisaspor ve Denizlispor'u çalıştırıyordu. Taraflar 1'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.