SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Eryaman için kırmızı alarm!

Türk futbolunda son haftalarda zeminlerde yaşanan sorunlar tüm takımların ortak problemi olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında Eryaman Stadı'nın zemini G.Saray'ı harekete geçirdi. Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde duruma isyan edip zemini eleştirirken, Trabzonspor'un yediği golde zeminin kötülüğü büyük etki etti. Bu gelişmelerin ardından ise G.Saray yönetimi, gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesinde düğmeye bastı. 18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi için raporlar hazırlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru da yaptı.

ÇEYREK FİNAL YOLU ÖNCESİ SAKATLIK RİSKİ VAR!

Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın ardından hafta içinde Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Cimbom, sonrasında A.Gücü'ne konuk olup ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için deplasmanda Sparta Prag'la oynayacak. G.Saray yönetiminin kendi arasında yaptığı değerlendirmede, "Yıldız oyuncularımızın sakatlanmasını bekleyemeyiz. Eryaman Stadı, sporcu sağlığı için kötü bir durumda" yorumu öne çıktı. Ayrıca F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yine zemin nedeniyle King ve Bonucci'nin sakatlıklarından bahsetmesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zemin sorunlarından söz etmesi de G.Saray yönetiminin harekete geçmesine neden oldu. TFF'ye yapılacak başvurunun dayandırıldığı asıl nokta ise G.Saray'ın, Avrupa'da yola devam ederken sakatlık yaşama riski...

LEVENT TÜZEMEN: BU ZEMİNLER HANÇER SAPLAMAK GİBİ

Türkiye'nin her yerinde bir gazeteci olarak maçlar izledim. Eskiden bırakın iyi zeminleri görmek, statların bile hali perişandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesisleşme konusunda çağ atladı ve modern statlara kavuştu. Üstelik bu statları devlet yaparken, kulüplerin cebinden de para çıkmadı. Cumhurbaşkanımızın sporumuzun marka değerini yükseltmek adına dev adımlar attığını söyleyebilirim. Modern statlara maalesef bu kötü zeminler hançer saplamaya benziyor. Antep, Antalya, Ankara'daki zeminler sporcu sağlığını tehdit ediyor, kulüplerin iyi oyun oynama anlayışına darbe vuruyor. Galatasaray'ın Ankaragücü ile Eryaman'da oynamamak için TFF'ye yaptığı başvuruyu doğru buluyorum. Eryaman'da bırakın Galatasaray'ın oynamamasını, Ankaragücü ve Gençlerbirliği de oynamamalıdır. Antalya'da ve Gaziantep'teki zeminler de futbolcunun sakatlanmasına adeta davetiye çıkartıyor. Abdullah Avcı ve İsmail Kartal statların zeminleri konusunda önemli açıklamalar yaptı. Örneğin Galatasaray ve Fenerbahçe 200 milyon Euro'nun üzerinde kadrolar kurdu, önemli oyuncular transfer edildi. Bu 2 kulübün yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor zeminlerini korumak adına mükemmel çalışıyorlar. Bir yerde halı gibi sahalar izliyoruz, diğer yerde patates tarlasını andıran zeminlere tanık oluyoruz. TFF, futbolumuzun marka değerini korumak adına kötü zeminler konusunda olaya bir an önce el koymalı. Ayrıca oyuncuların sağlığını da düşünmeli.