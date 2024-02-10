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Giriş Tarihi: 10.2.2024

TFF’den zemin için gözdağı

YUNUS EMRE SEL
TFF’den zemin için gözdağı

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpleri uyararak sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından saha zemini uygun olmayan statların kapatılacağını resmen bildirdi

Son haftalarda oynanan birçok maçta zemin bozukluğu tepki çekmiş, başta İsmail Kartal, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu olmak üzere birçok teknik adam bu konudan şikâyetçi olmuştu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere yazı göndererek stat zeminlerinin oynama koşullarına uygun hale getirilmesini istedi. TFF'nin bildirimi şöyle:



"Federasyonumuzca yapılan zemin denetimlerinin geri dönüşleri ile haftalık müsabaka yayınlarındaki zemin görsellerinden stadyumların birçoğunun sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından ciddi derecede riskli olduğu tespit edilmiştir. Denetimler sonucu, oynama koşullarına uygun olmayan statlar kapatılacaktır. Bu hususta, tüm bakım tedbirlerinin alınarak stadyum zeminlerinin ivedilikle risk taşımaz hale gelmesi önem arz etmektedir."
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TFF’den zemin için gözdağı
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