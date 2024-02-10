TFF’den zemin için gözdağı

Son haftalarda oynanan birçok maçta zemin bozukluğu tepki çekmiş, başta İsmail Kartal, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu olmak üzere birçok teknik adam bu konudan şikâyetçi olmuştu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere yazı göndererek stat zeminlerinin oynama koşullarına uygun hale getirilmesini istedi. TFF'nin bildirimi şöyle:Denetimler sonucu, oynama koşullarına uygun olmayan statlar kapatılacaktır. Bu hususta, tüm bakım tedbirlerinin alınarak stadyum zeminlerinin ivedilikle risk taşımaz hale gelmesi önem arz etmektedir."