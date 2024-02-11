Afrika kıtasının en büyük takımı bugün belli oluyor

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon takım bugün belli olacak. Bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Süper Lig'de oynayan Osayi ve Onuachu'lu Nijerya ile ev sahibi Pepe ve Aurier'li Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. 60 bin kişilik Alassane Ouattara Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. Kupayı müzesine götüren takım 7 milyon dolar, kaybeden ise 4 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak. 8 ile en fazla finale çıkan ülkelerden olan Nijerya kazanması halinde 11, Fildişi mutlu sona ulaşması durumunda 9 sene sonra şampiyonluk turu atacak.