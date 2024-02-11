Aslantepe’de rekor yakın

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i devirip maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken teknik direktör Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini eklemenin kıyısında. Galatasaray, Süper Lig'de dünkü galibiyeti ile birlikte son 16 iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom şampiyonluk yarışında yola doludizgin devam ederken 50 yaşındaki hocası da kulüp tarihindeki başarılarına bir yenisini eklemeye hızla ilerliyor.Mircea Lucescu yönetiminde Mayıs 2001 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki 18 lig maçından da zaferle ayrılan Aslan'da Okan Buruk, bu rekoru egale etmeye doğru gidiyor. 3 puan serisi 16 maça çıkarken sarı-kırmızılılar; evinde oynayacağı Antalyaspor, Çaykur Rize maçlarını kazanırsa tecrübeli çalıştırıcı rekora ortak olacak, sonrasında Hatayspor'u da yenerse adını tarihe kazıyacak...Galatasaray'ın Başakşehir karşısında bulduğu gollerde teknik direktör Okan Buruk'un sevinçleri görülmeye değerdi. Havalara uçan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir sevinç yaşadı.G.Saray'ın hocası Okan Buruk, Başakşehir karşısında 2-0'lık farkın açılması gerektiğine dikkat çekti ve "2. yarı biraz daha kendi kalitemizin altında oynadık. Santrfor hep beslenmek ister. İcardi'ye daha fazla top getirmemiz lazım. Zaman geçtikçe iyileşiyor ama hâlâ tam kapasitesinde değil. Bizim için 24. şampiyonluk çok önemli" dedi. Buruk, G.Saray yönetiminin, Eryaman Stadı'ndaki zeminin bozukluğu nedeniyle Ankaragücü maçını başka bir sahaya alınması için TFF'ye yaptığı başvuruyu ise şöyle yorumladı: "Ankaragücü için de zeminin kötü olması iyi bir şey değil. TFF'nin oyuncuları koruması lazım. 4 ay sonra milli maçlar var. Kararı TFF verecek. Nerede olursa oynayacağız. Kötü ve sakatlık riski oluşturacak zeminde oynarsak bu TFF'ye olumsuz yazacak bir şey." MEHMET ÖZCAN6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci'nin İcardi ile hayali dün gerçeğe dönüştü. Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Arjantinli yıldızın yanında yer aldı.Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira'nın Başakşehir maçı öncesinde Florya'da doğum günü kutlandı. Geçen sezon deprem nedeniyle kutlama yapılmayan Uruguaylı için dün iki pasta kesildi.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası iki takım arasında kriz çıkaran Leo Dubois hakkında açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Sezon başında Galatasaray kontenjanını boşaltmak istiyordu. Biz de oyuncumuzun sözleşmesini parayla feshettik ve Dubois'i aldık. Sezon sonuna kadar veriyorlarsa alabileceğimizi söyledim. Oradaki oyuncuyu yolladık. Sonra geri istediklerinde veremeyeceğimizi söyledik, Dursun Bey de olumlu karşıladı. Para konuşmadık. Çıkan haberlere çok üzüldüm" ifadesini kullandı.G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson dün sakatlık yaşadı. Danimarkalı stoper yerini 59. dakikada Tete'ye bırakırken defansa Kaan geçti. Sakatlığı olan Abdülkerim'in de yokluğunda perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçı öncesi savunma alarm verdi. Abdülkerim'in, Prag karşılaşmasında oynama ihtimali bulunuyor. Ayağına darbe alan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu bugün netlik kazanacak. Düşmeden dolayı sorun yaşayan Nelsson'un ise yetişeceği öğrenildi.Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği "Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa için aldıkları peşinatı ödemediler" haberinin yeni detaylarını da açıklıyoruz… Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için iki kulübe ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil. Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.