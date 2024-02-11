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Giriş Tarihi: 11.2.2024 08:53 Son Güncelleme: 11.2.2024 09:09

Bayern Münih'i 3-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, namağlup liderliğini sürdürdü

AA
Bayern Münih’i 3-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, namağlup liderliğini sürdürdü

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yendi.

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti. BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti. Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü.

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Bayern Münih'i 3-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, namağlup liderliğini sürdürdü
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