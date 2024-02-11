Gençlik operasyonu!

Devre arası transferinde sadece Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, takım içinde ise geleceğe yönelik önemli adımlar attı. Önce 21 yaşındaki santrforu Enis Destan'a 4+1 yıllık yeni sözleşme yapan bordo-mavililer, 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'a da iyileştirme yaparak kontratını 2028'e kadar uzattı. Altınordu'dan büyük beklentilerle transfer edilen, antrenmanlarda refleksleri ve başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Onuralp'in uzun vadede Trabzonspor'a önemli katkılar yapması bekleniyor. Daha önce Alman ekiplerinin takibi altında olduğu haberleriyle gündeme gelen genç kaleci için İspanyol devi Real Madrid gözlemcilerinin de hakkında olumlu rapor hazırladığı bildirilmişti.Trabzonspor'da sakatlık sürecini atlatan Hırvat stoper Filip Benkovic, yarın oynanacak olan Hatayspor maçında formasını geri almak istiyor. 3 haftalık sakatlık sürecinde ilk 11'de yerini kaptıran tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda kendini göstererek yeniden as kadronun bir parçası olmayı hedefliyor.