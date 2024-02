Gövde gösterisi!

Muci, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki Kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir. Kartallar yüksek uçar. Varşova'nın başkanı Darius ile dostluğumuz ve çeşitli vesililerle Polonya Cumhurbaşkanı'nın bizi tanıması… Bizi kırmadılar. Menajeri Dino, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu. Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi.Başkanım biraz mütevazi. Özellikle Polonya Cumhurbaşkanı konusunda direkt devreye girmeseydi, bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Muci yeni Messi olacak. Beşiktaş'ın borcunu da sıfırlayacağız.Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Buraya hazır geldim, hocamız isterse oynarım.Libya'nın büyük Kartal'ı, Beşiktaş Kulübü'ne hoş geldin. Sen gerçek bir lidersin, bir kaptansın. Gerçek bir kaptanı takımımıza transfer ettik."Beşiktaş formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Transferimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a her şeyimi vermeye hazırım.Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi. Santos en çok onu istiyordu. Samet Hoca'nın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler. Biz 'Gelir' dedik. En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu. Muci transferi bittiğinde Hüseyin Yücel, 'Ben Musrati işi olmadan uyumam' dedi. Kendisine ısrarcı olduğu için teşekkür ediyorum.Santos'un güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Semih'le beraberiz. Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet ve Santos hocamızın sözlerinden sakın ayrılma. İnşallah Avrupa şampiyonasında seni izleyeceğiz. Semih, hepimizin koruması gereken bir değer. Kafasını kurcalamamak lazım. Şu anda sadece işini yapmalı.Çok mutluyum. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum, inanılmaz şeyler hissediyorum. Dünyanın en güzel, en büyük kulübünde oynuyorum. Kariyerimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum (Avrupa hedefi sorulması üzerine).Semih, her konuştuğunda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markasıdır' diyor. Kendisine bir styling bulduk, giyindireceğiz. İngilizce dersleri alıyor. Tam donanımla hale gelecek.Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu.Emir Yaşar 9 yaşında futbol akademimize geldi. Samet Hocam, 'Müthiş bir evladımız var' diyerek Emir'i anlattı bize ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Emir, sana uzun yıllar başarılar dilerim. Emeği geçen ailene, hocalarına teşekkür ederim."1 ay önce imza attım. İlk ayım çok güzel geçti. Beşiktaş güzel bir kulüp, inşallah her şey çok güzel olacak. Başkanımıza ve Samet Hocamıza teşekkür ediyorum."İmza törenine Bandırma'dan altyapı için transfer edilen 2010 doğumlu, Yağız Karabulut da katıldı.Beşiktaş, özellikle son dakikada yaptığı iki orta saha transferiyle en çok ihtiyacı olduğu bölgeyi daha işler hale getirdi. Worrall'ın gelmesi, Colley'in Afrika Kupası'ndan dönmesi ve Masuaku'nun da takıma bu hafta katılacak olmasıyla Beşiktaş savunma sorununu da çözmüş olacak. Svensson'un da sağ beke transferiyle beraber Beşiktaş tekrardan kendi düşündüğü oyunu sahaya yansıttığı bir noktaya gelecektir. Burada Aboubakar'ın durumu da önemini koruyor. Kafayı düzeltip sahada Beşiktaş adına mücadele eder bir hale gelebilirse, Beşiktaş zaten bu transferlerle beraber çok önemli bir ivme kazanacaktır. Takımda hâlâ mücadele eden ve forma giyen oyuncuların da katılımıyla kendilerini daha güvende hissedeceklerdir.Filmi başa sardığımızda sezon başında G.Saray ve F.Bahçe transferde peş peşe yıldızları yağdırırken, Beşiktaş'ın yaya kaldığını düşünen taraftarlar isyan bayrağını açtı. Başkan, yönetim ve teknik direktörler gitti.. Plan, program, sistem ve kurulan hayaller alt üst oldu. Siyah-beyazlı ekip hem yarıştan koptu hem Avrupa'ya havlu attı. Ağır travmalar yaşandı... Son 48 saat için yapılan transferlerin getirdiği hava Beşiktaş camiası için pozitif oldu. 2 gündür medyada G.Saray ve F.Bahçe değil Beşiktaş konuşuluyor. Türkiye'de büyük takımlar yıldız isimleri jetlerle indiriyorsa her şey kaymaklı kadayıf gibi oluyor.. Muci, Musrati ve Joe Worrall.. Üçü de önemli ve ihtiyaç transfer. Maliyetli de.. "Ben oyuncu getirmek için burada değilim" diyen Santos'un talep ettiği isimler. İmza törenlerindeki görkem, parlak başarılar gerektirir. Tribünleri kazanmak önemli... Ancak sahada kazanmak daha önemli. Hangi hedef varsa taraftarlar 'mutlu son' görmek ister...