İnadım inat zirve benim olacak

Maçın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, mücadele ile galibiyetin geldiğinin altını çizdi. Taraftarın desteğine de teşekkür eden milli oyuncu, "Maçlara tek tek bakıyoruz. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Çok çalışıyorum antrenmanlardan sonra özel ekibimle birlikte çalışıp maç analizi yapıyoruz. Hocalarımla fikir alışverişi yapıyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum" dedi.Son haftaların tartışılan ismi Kerem Aktürkoğlu dün ikinci yarıya çıkamadı. Bir pozisyonda Dubois'in darbesinde yerde kalan oyuncu için faul kararı bile çıkmazken futbolcu da maça devam edemedi. 2. yarı başlarken Kerem yerine Zaha oyuna girdi, Anons sonrasında sarı-kırmızılı tribünler, kaptanları için uzun süre tezahürat yaptı.Maçın ardından sahne çocuklarındı. Taraftarlar önce Mertens'i tribüne çağırırken, Belçikalı yıldız oğlu Ciro ile beraber geldi ve minik G.Saraylı, alkışlarla üçlü çektirdi. Sonrasında Muslera üç çocuğu ile tribünleri selamlarken Kerem Demirbay ve çocukları taraftarla kucaklaştı.Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, İstanbul takımlarını ağırladığı son 14 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken sadece 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük'e puan bıraktı.Gecenin yıldızlarından Mertens maç sonrası, "G.Saray'da oynamaktan büyük bir keyif alıyorum. Yaşlanınca sahaya oğlunuzla çıkmak büyük bir onur. Bu, benim için bir hayalin gerçekleşmesi" dedi.Aslan, Başakşehir karşısında son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken son 4 maçtan da 3 puanla ayrılma başarısını gösterdi.