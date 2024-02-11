SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Abdurrahim Albayrak geri mi dönüyor?

Galatasaray şampiyonluk yolunda Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir'i 2-0'la geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası ise dikkat çeken kareler ortaya çıktı. Galatasaray bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan kulislerde haziran ayında yapılacak seçim senaryoları konuşuluyor. Dursun Özbek'in kesin olarak aday olması beklenirken listesinde ciddi değişiklikler yaşanması ve mevcut yönetimin büyük bölümü ile devam edilmeyeceği konuşuluyor.

ALBAYRAK YENİ YÖNETİMDE OLACAK MI?

Dursun Özbek'in bir süredir eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'la dirsek temasında olduğu hatta maçları beraber izledikleri konuşuluyor. Başkan Özbek yeni yönetim listesinde Albayrak'a yer verecek gibi görünüyor. Aynı locada sık sık maç izleyen ve zaman zaman bir araya gelen ikili dün Başakşehir maçından sonra Rams Park'ın önünde neşeli bir şekilde görüntülendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve oğlu Kuzey Albayrak'ın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Özbek ve eşi Mesude Özbek'in Albayrak'ı kapıya kadar geçirdiği dikkatlerden kaçmadı. Uzun yıllar Galatasaray'da yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak ayrıca oğluyla birlikte futbolcuların çıkış yaptığı yerde Icardi ile bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi. Albayrak'ın oğlu Kuzey ayrıca Galatasaray soyunma odası önünde Hakim Ziyech ve diğer futbolcularla bir araya geldi.