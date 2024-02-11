SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslantepe’de rekor yakın! Okan Buruk tarihe geçebilir

Galatasaray, Başakşehir'i devirip maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken teknik direktör Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini eklemenin kıyısında. Galatasaray, Süper Lig'de dünkü galibiyeti ile birlikte son 16 iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom şampiyonluk yarışında yola doludizgin devam ederken 50 yaşındaki hocası da kulüp tarihindeki başarılarına bir yenisini eklemeye hızla ilerliyor.

ANTALYA, ÇAYKUR RİZE, HATAY...

Mircea Lucescu yönetiminde Mayıs 2001 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki 18 lig maçından da zaferle ayrılan Aslan'da Okan Buruk, bu rekoru egale etmeye doğru gidiyor. 3 puan serisi 16 maça çıkarken sarı-kırmızılılar; evinde oynayacağı Antalyaspor, Çaykur Rize maçlarını kazanırsa tecrübeli çalıştırıcı rekora ortak olacak, sonrasında Hatayspor'u da yenerse adını tarihe kazıyacak.