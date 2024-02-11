Yaraları sardı Kartal uçtu!

Süper Lig'de ara transfer tescil dönemi biterken Beşiktaş son gün takviyeleriyle damgasını vurdu. Ernest Muci'ye 10 milyon Euro bonservis, Al-Musrati'ye de 1 milyon da kiralama bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin 11 milyon Euro ile en çok harcayan takımı oldu. Genelde ise bu alanda 6.5 milyon Euro'luk kendi rekorunu kırdı. G.Saray, Köhn için kasasından 3.35 milyon Euro çıkardı. Vinicius'a da 600 bin Euro kiralama ücreti verirken toplamda 4 milyon Euro harcadı. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü 2 milyon Euro'ya kiraladı. Trabzonspor, sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katarken bonservis vermedi.Alım-satım dengesinde ise tam 5 sezon sonra bakiye artıyı gördü. 87 futbolcu için 19.5 milyon Euro veren kulüpler, yollarını ayırdığı oyunculardan cebine 48 milyon Euro koydu. 28.5 milyon Euro artıyı gören ligimiz tarihinin en kârlı ikinci ara transfer dönemini geçirdi. Galatasaray; Sacha Boey'in (30 milyon) ve Cedric Bakambu'nun (5 milyon) satışıyla 35 milyon Euro gelir elde etti. Süper Lig'den 7 takım gelir-giderde artıyı yakaladı. G.Saray 31 milyon Euro ile başı çekerken liste Sivasspor (4.3 milyon), Trabzonspor (3.5 milyon), Ankaragücü (2 milyon), Kayserispor (1.7 milyon) ve Karagümrük (800 bin) şeklinde sıralandı.Bu sezon kulüpler, geçtiğimiz yılın ara transfer döneminin yanına bile yaklaşamadı. Geride kalan 29 günde 19.5 milyon Euro ödeyen takımlarımız, 39.8 milyon Euro yatırım yaptığı geçen sezona göre yüzde 49 daha az harcama gerçekleştirdi. Musluk neredeyse yarı oranında kısılırken daha çok bonservisi elinde olan oyuncular alındı.Süper Lig ekipleri, yaptığı harcamayla (19.5 milyon) 1'i ikinci lig olmak üzere Rusya, Ukrayna gibi 10 Avrupa ülkesinin gerisinde kalarak 11'inci oldu. Fransa Ligue 1 (196.6 milyon), İngiltere Premier Lig (121.4) ve İtalya Serie A (107.7 milyon) ilk üçü oluşturdu. Öte yandan İngiltere 2. Ligi olarak adlandırılan Championship'te 38.5 milyon Euro harcandı.