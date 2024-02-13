Ernest Muci’nin eski hocası Kosta Runjai’den transfer itirafı!

Muçi'ye sezon başından bu yana birçok teklif geldiğini söyleyen Runjaic, "Sezon başından beri Avrupa'nın tüm üst düzey liglerinden Ernest Muci için transfer teklifleri geldi. Ernest'in Avrupa Kupası'nda gösterdiği her sağlam performansla birlikte, mali açıdan güçlü bir kulübün onun için bağlayıcı bir teklif yapması daha da olası hale geldi. Muci'nin en azından sezon sonuna kadar bizimle kalması için mücadele ettim. Çünkü sadece takım olarak ondan faydalanmakla kalmayacağımızdan, performansının onu daha da ön plana çıkaracağından emindim. Ama işler farklı bir şekilde gelişti." dedi.

"20 MİLYON EURO'YA BİLE GİTMESİNE İZİN VERMEZDİM"

Muçi'nin potansiyelinden bahseden tecrübeli antrenör, "Her iki kulüp için de bu etkileyici bir miktar ancak Ernest Muci'ye bu miktarda bir bonservisin ödenmesi zaten beklenen bir durumdu. Çünkü onun profiline sahip oyunculara talep var. Muci, takıma çok şey kazandırıyor. Hızı, gol atma yeteneği ve sağlı sollu bitiriciliği var. Takıma hareketlilik getiriyor. Çok önemli ve kritik goller atıyor. Koşu gücü sayesinde takımına pres yapma yeteneği kazandırıyor. En önemlisi de Muci'nin çok genç olması. Her teknik direktör böyle bir profile sahip oyuncular arıyor. Peki, 10 milyon Euro uygun mudur? Ben bir antrenörüm ve Ernest de kilit oyuncularımdan biriydi. Onun bu miktarın iki katı (20 Milyon euro) bir bedel karşılığında bile gitmesine izin vermezdim. Şaka bir yana Muci, birkaç yıl içinde transfer piyasasında çok daha yüksek fiyatlara satılabilecek potansiyele sahip bir futbolcu" yorumunu yaptı.

"10 NUMARADA RAHAT HİSSEDİYOR"

Kosta Runjaic, Muçi'nin daha rahat oynayabileceği mevkilerden bahsederek, "Muci, tüm hücum pozisyonlarında kullanılabilir. Bu çok yönlülüğü onu daha da değerli kılıyor. Kendisini en çok hücuma dönük orta sahanın ortasında, yani biz teknik direktörlerin deyimiyle 10 numara pozisyonunda rahat hissediyor. Ancak biraz daha ileride çakılı bir orta saha olarak ve gerekirse hücum kanat pozisyonlarında da oynayabilir. Sonuç olarak Muci, bir teknik direktör için rüya gibi bir futbolcu çünkü antrenörüne çok fazla taktiksel seçenek sunuyor" ifadelerini kullandı.

"SZYMANSKI DAHA TECRÜBELİ"

Muçi'nin Syzmanski ile karşılaştırılması hakkında da konuşan teknik adam, "Sebastian Szymanski, biraz daha olgun, daha tecrübeli ve bir süredir Polonya dışında oynuyor. Szymanski de Legia Varşova'da oynarken hemen gözüme çarpmıştı ve kendi yolunu çizeceği açıktı. Ernest'in şimdi yeni koşullara ve yeni bir seviyeye hızla ayak uydurabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Her ikisi için de aynı şey geçerli: Her ikisinin de önünde onları bekleyen harika bir kariyer var" şeklinde konuştu.

(Hürriyet)