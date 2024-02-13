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Giriş Tarihi: 13.2.2024 10:50

Filenin Efeleri'ne Fransız başantrenör!

Filenin Efeleri’ne Fransız başantrenör!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Cedric Enard'ın geleceği iddia edildi.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda İtalyan başantenör Alberto Giuliani döneminin son bulması ile yeni başantrenörün kim olacağı merak konusu oldu. Volley News'ten Ale Garotta'nın aktardığı bilgilere göre Filenin Efeleri'nin yeni çalıştırıcısının Cedric Enard olması bekleniyor.

ENARD, TÜRKİYE İÇİN HIRVATİSTAN'I BIRAKMALI

Fransız çalıştırıcı Cedric Enard güncel olarak Hırvatistan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yer alıyor. Enard'ın Filenin Efeleri ile çalışabilmek için Hırvatistan koçluğunu bırakması gerekecek.

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Filenin Efeleri'ne Fransız başantrenör!
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