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Giriş Tarihi: 13.2.2024 09:04

Lider Eyüp tek golle kazandı

AA
Lider Eyüp tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor 1 - 0 Gençlerbirliği

Stat: Eyüp
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Fredy (Dk. 88 Tugay Kaçar), Recep Niyaz (Dk. 89 Uğur Demirok), Regattin, Ampem (Dk. 81 Ömer Bayram), Bruno (Dk. 81 Thuram)
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Nzaba (Dk. 73 Melih Bostan), Yasin Güreler, Wu, Jimmy Durmaz (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Akabueze-Dk. 82 Elias Durmaz), Da Silva, Kayode (Dk. 46 Buğra Çağıran), Yatabare

Gol: Dk. 18 Bruno (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+3 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 50 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

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Lider Eyüp tek golle kazandı
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