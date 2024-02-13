Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni transferleri sahne aldı! İşte yıldızların performansı...

20 MAÇTA 1 KEZ TAKILDI

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 20 maçta tek yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar Temmuz 2020'de mağlubiyet yaşarken diğer maçlarda ise 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.