Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni transferleri sahne aldı! İşte yıldızların performansı...

Trendyol Süper Lig'de Trabzon'u yenip kupada tur atlayan Beşiktaş, dün Kayserispor karşısında yokları oynadı.
20 MAÇTA 1 KEZ TAKILDI
Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 20 maçta tek yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar Temmuz 2020'de mağlubiyet yaşarken diğer maçlarda ise 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Al-Musrati: 66. dakikada oyuna giren Musrati, kullandığı 17 pasta %94 isabet sağlarken girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanmayı bildi. İki hava topu mücadelesinde de gülen Libyalı oyuncu, 2 defa da top uzaklaştırdı.
Joe Worrall: 17 uzun, 45 kısa pas atıp %71 isabette kalan İngiliz stoper, 13 ikili mücadelenin onundan galip ayrıldı. 5 hava topu kazanıp 1 kez kaybe-
den 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa top kazanıp 7
kez de top uzaklaştırdı.