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Giriş Tarihi: 13.2.2024 07:45

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni transferleri sahne aldı! İşte yıldızların performansı...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni transferleri sahne aldı! İşte yıldızların performansı...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmada 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin 3 yeni transferi Ernest Muçi, Al-Musrati ve Joe Worrall ilk kez forma giydiler. İşte yeni transferlerin dünkü maçta gösterdikleri performans...

Trendyol Süper Lig'de Trabzon'u yenip kupada tur atlayan Beşiktaş, dün Kayserispor karşısında yokları oynadı.

20 MAÇTA 1 KEZ TAKILDI

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 20 maçta tek yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar Temmuz 2020'de mağlubiyet yaşarken diğer maçlarda ise 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

YENİLER NE YAPTI?

Ernest Muçi: Arnavut futbolcu sahaya ilk 11'de çıkarken %88'lik pas isabeti bulup girdiği 12 ikili mücadelede %50 başarı oranına ulaştı. 1 kez hava topu kazanan 22 yaşındaki hücumcu, 2 şut denemesinden bir isabet çıkardı. 1 şut engelleyen Muçi, 1 orta denemesinde isabet bulamadı.

Al-Musrati: 66. dakikada oyuna giren Musrati, kullandığı 17 pasta %94 isabet sağlarken girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanmayı bildi. İki hava topu mücadelesinde de gülen Libyalı oyuncu, 2 defa da top uzaklaştırdı.

Joe Worrall: 17 uzun, 45 kısa pas atıp %71 isabette kalan İngiliz stoper, 13 ikili mücadelenin onundan galip ayrıldı. 5 hava topu kazanıp 1 kez kaybe-
den 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa top kazanıp 7
kez de top uzaklaştırdı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni transferleri sahne aldı! İşte yıldızların performansı...
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