Fenerbahçe’de duran top sendromu! Ligin en kötüleri arasında...

DURAN TOPU GOLE ÇEVİRMEDE SONDAN İKİNCİ

Üst sıralarda yer alan takımlara oranla tehlikeli noktalardan daha az duran top kullanan sarı-lacivertliler, ligde en çok gol atan ekip olmasına rağmen penaltısız gol beklentisi (51.6), penaltısız duran top gol beklentisi (8.1) ve yüzde 15.7 oranla sondan ikinci sarıda yer aldı.

Bu listede sadece İstanbulspor'u geride bırakabilen Kanarya, kazandığı 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci ile 1 gol buldu.