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Giriş Tarihi: 14.2.2024 07:40 Son Güncelleme: 14.2.2024 07:44

Fenerbahçe'de duran top sendromu! Ligin en kötüleri arasında...

Fenerbahçe’de duran top sendromu! Ligin en kötüleri arasında...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, serbest vuruş ve kornerden skora gitme konusunda İstanbulspor’un ardından ligin en kötü takımı konumunda. İşte Fenerbahçe'nin dikkat çeken duran top istatistikleri...

Süper Lig'de evinde Alanya ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, duran toplarda oldukça başarısız bir grafik çiziyor.

DURAN TOPU GOLE ÇEVİRMEDE SONDAN İKİNCİ

Üst sıralarda yer alan takımlara oranla tehlikeli noktalardan daha az duran top kullanan sarı-lacivertliler, ligde en çok gol atan ekip olmasına rağmen penaltısız gol beklentisi (51.6), penaltısız duran top gol beklentisi (8.1) ve yüzde 15.7 oranla sondan ikinci sarıda yer aldı.

Bu listede sadece İstanbulspor'u geride bırakabilen Kanarya, kazandığı 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci ile 1 gol buldu.

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Fenerbahçe'de duran top sendromu! Ligin en kötüleri arasında...
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