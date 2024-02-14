Montella, Can Uzun için harekete geçti!

ÜÇ DEV LİGDEN TAKIMLAR PEŞİNDE

Alman basınından Bild ve Sky'ın haberine göre Bundesliga, İngiltere Premier League ve Serie A'dan takımların Can Uzun'un peşinde olduğu iddiaları var. Nürnberg'in Can Uzun en az 10 milyon Euro'luk değer biçtiği yazılıyor.