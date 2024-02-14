Montella, Can Uzun için harekete geçti!

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'un için Milli Takım harekete geçti.
MONTELLA ONU ÇOK İSTİYOR
17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can Uzun'un Almanya Milli Takımı'na kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti ve Vincenzo Montella, elini çabuk tutmaya karar verdi.
KENAN YILDIZ FAKTÖRÜ
Can Uzun'un mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı belirtiliyor. Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu söyleniyor.