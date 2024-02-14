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Giriş Tarihi: 14.2.2024 12:34 Son Güncelleme: 14.2.2024 12:37

Montella, Can Uzun için harekete geçti!

Montella, Can Uzun için harekete geçti!

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Bundesliga 2 takımı Nürnberg'te attığı gollerle bu sezon dikkatleri üzerine çeken Can Uzun için harekete geçti.

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'un için Milli Takım harekete geçti.

MONTELLA ONU ÇOK İSTİYOR

17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can Uzun'un Almanya Milli Takımı'na kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti ve Vincenzo Montella, elini çabuk tutmaya karar verdi.



KENAN YILDIZ FAKTÖRÜ

Can Uzun'un mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı belirtiliyor. Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu söyleniyor.

ÜÇ DEV LİGDEN TAKIMLAR PEŞİNDE

Alman basınından Bild ve Sky'ın haberine göre Bundesliga, İngiltere Premier League ve Serie A'dan takımların Can Uzun'un peşinde olduğu iddiaları var. Nürnberg'in Can Uzun en az 10 milyon Euro'luk değer biçtiği yazılıyor.

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Montella, Can Uzun için harekete geçti!
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