Sivasspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde toplamda 8. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligdeki puanını da 33'e yükseltti.

Süper Lig'de son olarak sahasında 22 Ekim 2023'te Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.



Kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Sivas temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.



Öte yandan, sezon genelinde rakip ağları 29 kez havalandıran Yiğidolar, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.