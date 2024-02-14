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Giriş Tarihi: 14.2.2024 08:22

Thomas Meunier Trabzonspor'da fırtına gibi başladı

Thomas Meunier Trabzonspor’da fırtına gibi başladı

Borussia Dortmund ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Belçikalı yıldız Thomas Meunier, Süper Lig kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek, iki maçta iki asistle alkışları toplayıp taraftarın gönlüne girdi

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek futbolcu Thomas Meunier, yeni takımıyla çıktığı iki maçta da etkili bir performans ortaya koydu. Larsen yerine sağ beke alınan Belçikalı oyuncu, ilk kez sahaya çıktığı G.Birliği maçının ardından Hatay karşısında da asist yaptı.

32 yaşındaki futbolcu taraftarların gönlüne şimdiden taht kurdu. İki maçta iki asistle yıldızlaşan oyuncu, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından, "Daha iyi bir ilk iç saha maçı hayal edemezdim! Harika takım arkadaşları, harika galibiyet, harika Trabzonspor! Bize her yer Trabzon" paylaşımını yaptı.

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Thomas Meunier Trabzonspor'da fırtına gibi başladı
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