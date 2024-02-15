GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ı scoutlar izleyecek

Galatasaray'da farklı pozisyonlarda başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın yükselişi Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Cim-Bom'da Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerince mercek altına alınacak. Bazı İngiliz ve İtalyan takımlarının temsilcilerinin bu akşam Rams Park'ta oynanacak Sparta Prag karşılaşmasında, Galatasaray'ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz'ı izleyecekleri belirtildi.

Cim-Bom'da farklı pozisyonlarda başarılı bir performans sergileyen Barış için sarı-kırmızılı yönetimin Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceği bildirildi. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 38 maça çıkan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Milliyet)