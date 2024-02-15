Okan Buruk’tan sakatlık açıklaması! Yıldız oyuncu ne zaman dönecek?

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Buruk, "Özellikle savunmada sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Kaan'ın da maç içinde sakatlığı oldu. Abdülkerim uzun zamandır oynamamıştı. Kaan devam edebilseydi onu oynatmayı düşünmüyorduk. Zorlu bir fikstürdeyiz. Özellikle savunmada sıkıntılar yaşadığımız dönemde önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti çok çabuk unutup lig maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"İKİNCİ MAÇ DAHA DA ZOR OLACAK"

Okan Buruk, 22 Şubat Perşembe günü Prag'da yapılacak rövanş maçının daha zorlu geçeceğini vurguladı.

Sparta Prag'ın genç bir takım olduğuna değinen Buruk, "Bize karşı maçları çok daha iyi oynamak isteyen rakipler var. Sparta Prag genç bir takım. Avrupa'da kendilerini göstermek istiyorlar. Onların hedefi de bizi elemek. İkinci maç daha da zor olacak. Ancak aldığımız galibiyetle avantaj yakaladık. Artık rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Neler yapabileceğini daha iyi biliyoruz. Rövanşa kazanarak gitmek önemliydi. Bunu yaptığımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuncuları farklı mevkilerde kullanmasıyla ilgili, "Elimizdeki oyuncuları kullanacağız. Barış'ı her yerde kullanıyoruz. Takımın başarısı için birlik olmak ve odaklanmak çok önemli. Bütün oyuncuları her yerde kullanabiliriz. Bir sonraki maç kanat oyuncusunu bek gibi kullanabiliriz. Mecbur kaldıkça çareler üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ICARDİ'Yİ OYUN İÇİNDE NET POZİSYONLARA SOKMAMIZ GEREK"

Okan Buruk, maçta galibiyet golünü kaydeden Mauro Icardi'yi oyun içinde daha fazla pozisyona sokmaları gerektiğini söyledi.

Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren Buruk, "Gol atmak her futbolcu için önemli ama santrfor için daha da önemli. Ona daha çok top getirmemiz lazım. Bugün bir topu direkten döndü. Sonra da golü attı. Oyun içinde onu net pozisyonlara sokmamız gerek. Oyun içinde onun çevresindeki oyuncuları daha etkili kullanmalıyız." diye konuştu.

Sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun performansından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Kaan ve Berkan oyun kurmada bizim için iyi opsiyon oldu. Berkan 90 dakika gidip geldi. Bence iyi bir oyun ortaya koydu." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçta çok çalıştığına dikkati çeken Okan Buruk, "Çok çalıştı, mücadele etti. Hem savunma görevini yaptı hem hücumda destek oldu. Oyuncularımızın özgüvene ve desteklenmeye ihtiyacı var. Kerem çok önemli bir oyuncu. Çıkana kadar arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Icardi'ye net bir ara pası verdi. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra hem hücum hem de savunma yapmaya çalıştı. Kerem'in performansından çok memnunum. Tabii daha iyi olacak. Özgüvene ve kazanmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.